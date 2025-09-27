国連本部前でパレスチナ支持派のデモ隊に演説するコロンビアのペトロ大統領＝２６日、ニューヨーク市/Bing Guan/Reuters

（ＣＮＮ）米国務省は２６日、コロンビアのペトロ大統領のビザ（査証）を取り消す方針を発表した。ペトロ氏はこれに先立ち、米兵に向けて公然とトランプ大統領への不服従を呼びかけ、両国関係をさらに緊迫させる結果となっていた。

ペトロ氏は以前から、移民や麻薬取引の問題を巡りトランプ政権と対立してきた経緯がある。２６日には国連本部前でパレスチナ支持者のグループに向けて演説を行い、「パレスチナ解放」のための軍隊の結成を改めて呼びかけた。

ＳＮＳ上に投稿された動画には、「それ（グローバルな軍隊）は米軍をしのぐ規模を持つ必要がある。だからこそ、私はここニューヨークから米兵たちに、人類に銃を向けないよう求める」と発言するペトロ氏の声が捉えられている。

さらに「トランプ氏の命令には従うな。人類の命令に従おう」と続けた。

その後、米国務省はＸへの投稿で「コロンビア大統領（グスタボ・ペトロ氏）がきょうニューヨークの通りに立ち、米兵に向けて命令への不服従と暴力の扇動を呼びかけた」と指摘。「その無謀で扇動的な行動から、ペトロ氏のビザを取り消す」と表明した。

ペトロ氏は国連総会での演説を目的にニューヨークに滞在していた。国連総会でもトランプ氏を直接非難し、米同盟国のイスラエルがガザ市への攻撃を激化させているパレスチナ自治区ガザ地区でトランプ氏が「ジェノサイド（大量虐殺）に加担している」と指摘した。