歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子出産を目前にして入院中の間に描いた絵日記を投稿しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】双子出産目前 絵日記で「ふしぎ」「初期がきつい」 妊娠初期に働く女性達に尊敬とエール





翔子さんは「ふしぎだなぁ〜と思ったコト。」と題して投稿。不妊治療クリニックで妊娠を確認できたときに「２回も稽留流産してるから喜ぶタイミングがない」と不安だったこと、毎晩寝るときに「胎囊は1個というけど双子な気がする」という予感を抱いたことを振り返っています。

そして、違うクリニックで診察を受けた際にエコー検査「双子ですよ 2つある！」と担当医に告げられた翔子さんは「やっぱり2人いた！」「…って言ってしまった」と、予感が当たった強い思い出を描いています。しかもその後の夢には「かわいい男の子の赤ちゃん」が出てきたといい、夫も同様の夢を見たとのことで、「予感のふしぎ」を伝えています。









別の投稿では、翔子さんは担当医から双子妊娠の厳しさについて「安定期がない」「初期には双子のうち片方が消える “バニシングツイン” もありえる」という説明を受け、高いリスクの中で家族以外に不安を語れないという辛い状況にあったと振り返っています。

さらにホルモンの変化による眠気や火照り、つわりによるめまいや吐き気など、体調の変動でメンタルにも辛い影響が出たとのこと。翔子さんは「そんな中でも人に話せない バレないように がんばって働く世の中の女性たち」「本当にすごい！と心から尊敬しました」と、エールを送っています。





フォロワーからは “しょこたんから勇気をもらってる” という妊婦の方からの感謝や、実際に妊娠出産を経た体験談など、多くの声が寄せられています。

