お笑いコンビ「アキナ」山名文和（45）と、吉本新喜劇の宇都宮まき（43）夫妻が27日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。宇都宮が、自宅をめぐる将来の不安について明かした。

この日の番組では、近年投資をする人が増えているという話題を特集。ここから資産の話となる。

宇都宮は、「家を建てたのですが、土地が買えなくて土地代を毎月払っています。35年後に更地にして返さないといけないのですが、そのあと住むところがなく、どうしたらいいでしょうか？」と不安を吐露。

「35年たったら、私たちも年老いて仕事もできるか分からないですし…。メッセンジャーの黒田（有）さんに日々、バカにされ…。『こんなん買うやつアホや』って言われて。精神的にも落ち込んでいて、訴えようかなと思って。どうしたらいいですか？」と泣きまねをしながら嘆いて笑いを誘った。

番組がファイナンシャルプランナーいちのせかつみ氏に相談したところ、いちのせ氏は「実家や老人ホームが一般的ですが、山名さんは35年後のプランを考えた上で家を建てているはずです。私は山名さんにそのプランを聞きたい」との回答が寄せられた。

これに、山名は「これはもちろん考えております。大黒柱ですから」と請け合うと、「ハイエースを買ったんですよ。ハイエースって大きな車で、居住空間を作ることができるんです。だから土地を返した後、ハイエースでいろいろ移動しながら生活したいなと思っています。これが真剣な答えです」と話した。

この答えに、宇都宮が「この人と結婚してよかった！」と笑顔を見せると、トミーズの雅（65）と健（66）が「アホや」「アホ夫婦や」と口々にツッコんでいた。

山名と宇都宮は2021年に結婚し、2022年に長男、2023年に次男が誕生している。