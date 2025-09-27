体調不良により入院していた元文化放送のフリーアナウンサーでラジオパーソナリティーの吉田照美（74）が27日、同局ラジオ「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」（土曜午後3時）に生出演。高血圧で入院した後の現状について明かした。

吉田はこの日、午前11時から同局「てるのりのワルノリ」（土曜午前11時）で活動を再開。番組冒頭、伊東四朗（88）から「朗報です、帰って参りました」と祝福されると、吉田は「帰って参りました。大きい声でごあいさつしております。元通りです」と宣言した。

伊東から「体重は？」と聞かれ、吉田は「ほぼ一緒です。64キロ。でも僕、身長が縮んだから」と主張。「181・5（センチ、以下略）だったのが3・5減って178で、体重が64キロ」と説明した。

伊東から「今までそんなに下がったことあるの？」と聞かれ「背はないんですよ。縮んだんですよ。血圧高い人は減りやすいっていう話も聞きますよ」と語った。

進行の同局の水谷加奈アナからは「実は180以上なかったんじゃないですか」と指摘され、吉田は「いやいやいや、唯一の自慢だから、体の中で。身長は俺の世代でね、（180）ある人はそんなに多くはないから。それがちょっと減ったのが寂しかった。骨が縮むんじゃないの？ ガッカリです」と残念がった。

吉田は今月9日、生放送終了後に体調不良で入院。一定期間、活動を休止することが所属事務所から発表されていた。

吉田は「てるのりのワルノリ」のほか、同局「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛（パッション）」（土曜午後3時）、bayfm「TERUMI de SUNDAY」（日曜午前9時）などのレギュラー番組を持っている。