女子プロレス「スターダム」のワールド＆新日本プロレスのＳＴＲＯＮＧ女子２冠選手権（２７日、東京・後楽園ホール）は、ワールド王者の上谷沙弥（２８）が、ＳＴＲＯＮＧ女子王者・ＡＺＭ（２２）を下し、２冠王に輝いた。

試合後２本のベルトと２本のトロフィーを受け取った上谷は涙を流すＡＺＭを見つめると複雑な表情を浮かべ「ベルトってすげえ重てえな…」と声を震わせていた。

２人はかつてクイーンズ・クエスト（ＱＱ）で行動を共にした先輩後輩。シングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」の準々決勝戦（８月２３日、後楽園）でＡＺＭに敗れた上谷は復讐に燃えていた。

試合はまさに激闘だった。試合開始のゴングが鳴ると２人はエルボー合戦で火花を散らし一進一退の攻防を展開。

ハイライトは１５分過ぎ、旋回式スタークラッシャーを避けられるとあずみ寿司２連発からのいっちょあがり、そして雪崩式カナディアンデストロイヤーを浴びせられた上谷の動きが止まった。その後もヌメロウノで絞り上げられ窮地を迎えた上谷だったが、右ストレートを放ち形勢逆転に成功。

勢いをつけるとバックドロップ、ブルーサンダーで追い込みをかける。さらにラ・ミスティカを狙うＡＺＭを抱え上げるとそのまま開脚式ドライバーでマットに突き刺した。最後は上谷がカミゴエ式ビッグブーツからの旋回式スタークラッシャーで３カウントを奪って見せた。

試合後数分は大の字のまま動くことができなくなってしまった上谷だったが、マイクを持つと「ベルトってすげえ重てえな…でも沙弥様はまだまだ成し遂げなきゃいけないことたくさんあるから、ここでお前に止められるわけにはいかなかったんだよ」と目に涙を浮かべた。

するとＡＺＭから「上谷をプロレスで超えたかったけど…負けた。でももう泣かないから。ずっとお前がトップのまんまのスターダムじゃ面白くねえんだよ！ 絶対に上谷から勝つのはこのＡＺＭだから待っとけよ！」と吐き捨てれた。これに上谷は「止められるもんなら止めてみろよ」とにらみつけ、ＡＺＭから差し出された拳に自分の拳を乱暴にぶつけた。

その後今年度の５★ＳＴＡＲ覇者である渡辺桃から「上谷、２冠チャンピオンおめでとう。私がここに来た理由わかる？ ＳＴＲＯＮＧと赤いベルト（ワールド）どっちも私が取ってやるから、挑戦させてください」と挑戦を表明された。同じ「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の仲間である渡辺を歓迎した上谷は「もちろんだよ。５★ＳＴＡＲ覇者、今の強さの象徴だもんな。そんな桃と戦えるの楽しみしてるよ」と受諾。渡辺から１１月３日の大田区総合体育館大会を指定されると、上谷も快諾し「至高の戦いをやってやろう」と握手を交わした。

最後には「今年に入ってたくさんの人にプロレスを見てもらうって言い続けてその夢が昨日かなった。でも沙弥様はさらなる目標、お前らを東京ドームまで連れて行ってやるよ！ これからも沙弥様から目を離すなよ。しもべたちよ、ひざまづけ。永遠にさよなら」と絶叫し大会を締めた。