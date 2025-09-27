結婚後、妻のさくらは、家事をしようとしない夫の湊にイライラする日々。一方、湊は、自分の行動すべてを妻に否定されていると感じ、不満を募らせていき…

■何もかも面倒な夫



別の日。



お風呂に入る前にトイレに入った湊。



ちょうどトイレットペーパーを使い切り…



そのまま風呂へ。すると…



湊はシャンプーを取り換えず、水を入れてかさ増し。すぐに、さくらにバレてまた怒られるのでした。

■「気をつける」はただの口癖！

また別の日。



さくらは物がぐちゃぐちゃに置きっぱなしのテーブルを見て…



翌日。



毎日こんな調子でお互いイライラしてばかりの湊とさくら。そんな中、やがてさくらの妊娠が判明して…。

こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年6月5日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。

■読者の意見は？

とにかく何もしない夫の湊に対しては、ネガティブな意見が集中。

・お皿洗い見てるだけ。幼稚園児にやられたら邪魔に思いながらも可愛いけど成人がやるとホラー。

・うわ〜。共働きなのに家事は女がするものと思ってる典型やね。ただ見てるだけってなんやねん！！

・ボケーッと突っ立って皿洗い眺めてる暇あるくせに、頼まれたことやりたくないの意味わからん…。スマホ見てるだけで動かないタイプの旦那の方がまだ行動原理が理解できる。

・使ったあとのテーブルは拭かないと汚いとか、ゴミは放置しないとか、親が幼児に教えるレベルの話だよね。夫の親がまともに躾できてなかったんだろうな。

・アナタのせいで奥さんがイライラしてるんだけど。わからない？　言い訳の内容が子どもみたい。

・トイレットペーパー変えるのが面倒くさいという人間に、何らかの家事をしてもらうことは期待できないのでは？

・まずシャンプーの詰め替えとトイレットペーパーの補充は家事と言えるの？　そんなの普通じゃない？　家事でもなんでもないでしょ。

・永久に独身みたい。

・自分が悪いと１ミリも思ってない。ある意味すごいね。


一方、妻のさくらにも厳しいコメントが。

・家族のことだからって誰にも相談してないのは良くないですね。他の漫画も結局第三者が入ることで解決、もしくは改善してるので。家のことをだからって自分だけで考えても良い思考にはならないでしょう。

・この瞬間離婚届出すよね、いちいち言ってあげてるの親切すぎ。もう放置でいいよこんな奴。

・夫は夫でずっと自分のことを誰かがやってくれると思ってる息子脳だし、妻は妻で自分のやり方以外は認めない上に要求の仕方が責め口調。相手を受け入れる気持がお互いにないんだからさっさと別れた方がいいのに。

・そうか、ゴミ屋敷でも気にならないんだ。衛生観念の違いは絶対に埋められないよ、奥さん。この旦那の身の回りの世話を一生続けても良いと思ってるならともかく、そうじゃないなら別れる一択。

・なんでこんなやつと結婚したんだ…。付き合ってるときに気付くだろ…。

・なんでやってあげてんの、この嫁も意味不明。

・ダンナは論外だけど、他の漫画の奥さんには共感したり同情できるのに、なんかこの妻にはどっちもできない。言ってることはともかく、やり口がモラなんだよね…。この夫婦、なんで歩み寄ろうとか協力しようとしないのかな。

・奥さん、普通に怒れるのに何で最後に従っちゃうの？　一度、二度と減らず口を叩けなくなるくらいまで怒れば良いのに。


なかなか歩み寄れないさくらと湊。子どもができたら一体どうなるのでしょうか…

(田辺香)