



・私も姑の立場だけど、息子の家に孫の誕生日のプレゼントを相談する以外はメールも滅多にしないわ。嫁子ちゃんも働いてるし大変だと思うから、義父母を気にする暇はないと思う。



・周りの友達も、皆姑ですがお嫁さんに気を遣っています。口出しも手出しもせず。若い夫婦の子育てを見守っています。

子育てに協力的な義母の存在は心強いものの、やりすぎは困る…。今回は義母に子どもを奪われたお話3作品をご紹介します。過干渉な義母に我が子を奪われそう…いったいどうすればいいの!?義母の狙いは孫を「自分だけ」に懐かせること…!?このお話に対して、姑サイドから「信じられない」という声が。その一方で、同じように義母に子どもの世話を奪われてしまったエピソードも。

・ 私は身内に話しても、おばあちゃんはみんな世話好きだとか、助かるからいいねだとかそういった事であしらわれて終わります。 母親の存在意義がわからなくなる毎日です。主人に相談しても、やはり自分の親にはきつく言う事はありません。 思い詰めすぎてどのように息子に接すればいいかわからなくなったこともあったことを思い出しました。



・私もまさに同じ状況でした。



・私は、喧嘩しても子どもを取り返しました。親子関係の構築に自信が無かったので、余計に手出しさせないようにしました。 親子関係のゆがみは、長く続くと取り返しがつかなくなります。怖いですね。



・うちもひどかった。孫大事、孫独占が酷かった。



信じられない話ですが、実際に経験した人もいるんですね。次の話は…？子どもを産んだら任務完了!?跡取り息子と結婚したら、待っていたのは…？経営者一族の跡を継ぐ予定の彼と結婚したら、子どもの世話に義母が干渉して来た…これは仕方のないことなの？

・私も跡取りと結婚して酷い目にあいました。



・婚して奥さんを自由にしてあげてほしい。ここまで来たら、夫婦だって元通りとは行きません。一生恨まれるよ！



・こういう特殊な家庭の方と結婚するなら、それなりの覚悟が必要なのでは？



・なぜ、結婚前に旦那さんとちゃんと話さなかったのかな？



同情する声もある一方で、特殊な家庭に嫁ぐのは覚悟が必要だという意見も寄せられていました。次の話は…？最初から目的は、孫だった…!?こちらは最初から孫だけ奪う気満々だった義母。夫も共犯なのでたちが悪い！ 読者の声は？

・女性をなんだと思っているんだろう？赤ちゃん製造工場じゃないんだけど。



・妻に子を産ませ、子を母親に捧げるってことだよね…。生け贄みたいに扱われる子も、産んだ子を取り上げられる妻も、不幸でしかないじゃん。



・子どもだけが目的の結婚か。母親のために孫を産んでくれる女性を選んだって感じ。



・とにかくその家と夫から離れろ！



・どうしてこの旦那は、子どもだけがほしいのかなぁ。義母と一緒に子育てがしたいの？ 何が楽しいの⁈



・嫁の人権を無視して人じゃなく産む機械で召使なんだろうね。



読者から恐怖の悲鳴が。ただただ怖い！ なんとか逃げ出してほしいですね。(ギー子)