※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚寸前に追い込まれますが、真に裏切っていたのは藤枝でした。その後藤枝は退職。しばらく欠勤していた芹は復帰後、周囲の冷たい視線にさらされます。芹を気遣う漆谷でしたが、やがて彼が芹のロッカーに張り紙をした張本人だと判明。藤枝に脅されたと弁解する漆谷に、葉山は盗撮の濡れ衣を着せられる危険性を指摘し、漆谷は動揺。やがて「正直に話すしかない」と覚悟を決め、芹に謝罪します。しかし信じていた同期に裏切られた芹は激怒し、2人の間には深い溝が残りました。居心地を失った漆谷は、転職した草太を羨ましがりますが、その弱音に草太は呆れるのでした。



■それとなく断り続けているのに…

■漆谷が草太を誘い続ける本当の理由とは…■芹と草太の間に何か…？漆谷の胸に走る疑念会社を辞めた草太のもとに、漆谷から頻繁に連絡が入るようになりました。「会いたい」と一日おきに誘われ、草太は困惑します。転職の相談かと思いきや、その裏には芹の存在がありました。草太にブロックされている芹は、漆谷に草太とのアポ取りを託していたのです。その事実を知った漆谷は、2人の間にただならぬ過去があったのではと疑念を抱きます。ゴシップ好きな彼が動き出せば、再び波乱が訪れるのは必至でしょう…。(スズ)