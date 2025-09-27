◇ナ・リーグ ロッキーズ3―6ジャイアンツ（2025年9月26日 サンフランシスコ）

ロッキーズは26日（日本時間27日）、敵地でのジャイアンツ戦に敗れて4連敗。大リーグ歴代ワースト5位タイのシーズン117敗目を喫した。

ロッキーズは5月にバド・ブラック監督、マイク・レドモンド・ベンチコーチを解任。三塁コーチを務めていたウォーレン・シーファー氏が暫定監督となった。しかし、2022年から3年連続ナ・リーグ西地区最下位のチームは今季もここまで43勝117敗、勝率.269と最下位を独走して4年連続最下位が決定。同地区首位のドジャースとは48ゲーム差、4位ジャイアンツとも36ゲーム差をつけられている。

この日も先発マルケスが2回までに5失点。5回に3点を返して一時2点差まで迫ったが、試合をひっくり返すことはできなかった。米データ会社「オプタ・スタッツ」によると、「今季ロッキーズがリードを許した試合は今夜で146試合目。これは1962年のメッツと並ぶ近代野球でのワーストタイ記録だ」とここまで159試合を戦い、91.8％にあたる146試合でリードを許しているという不名誉記録を紹介した。

ロッキーズは今季残り2試合。全て敗れると2003年のタイガースに並ぶワースト4位タイの119敗で今季を終えることになる。