歌手の和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。婚約指輪にまつわる驚きのエピソードを明かす場面があった。

和田は「最初の結婚の時もねえ」と前置きした上で、宝石店から電話がかかってきたと回顧。「奥さまですか。指輪のサイズを、ちょっとご主人が勘違いされているみたいなので、奥さまとちょっとお話できると…。プライバシーのことなので」と言われたという。

相手は和田のことを男性と勘違いしており「いや奥さまと…」と繰り返したとし、和田が「いやだから私なんですけど！」と強く話すとようやく「奥さまなんですか！失礼いたしました」と平謝りした。

電話の内容についても和田は「指輪が普通は女の方が細いはずなのに、私旦那より太かったから、そんな婚約指輪はないって言われた」と驚きの告白。

「大体大と小とあるのに、大と大だったから」と続けると、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は大笑い。和田は「もう全く分かってもらえなかったのもあったねえ」と苦笑いした。