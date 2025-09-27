¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡¢¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´¶¼Õ¡©¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¬£±¸Ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤¬27Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¡È´¶¼Õ¡É¤·¤¿¡£
¾®Àî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î»þ»öÌ¡ºÍ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Á¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÆÈ±é²ñ¤Î¥Í¥¿ºî¤ê¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤¤¤¤¤Í¡£Á°¶¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¬1¸Ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£´°Á´¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦1¿Í½÷À¤Î»ÔÄ¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤ë¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
È¹¤Ï¤Þ¤¿¡ÖËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©Á°¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬¤µ¡£¤½¤Ã¤Á¤ò¥á¥¤¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤«¤é¤µ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤µ¡×¤ÈÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò¥Í¥¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÅÚ²°¿Ç·¤â¡ÖËº¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¾åÅÉ¤ê¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿È¹¤Ï¡ÖºòÆü¤âÁ°¶¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Î¥Í¥¿¤¬°ìÈÖÈ¿±þ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¥Í¥¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤Î´Ö¤Ë²æ¡¹¤â¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹µ¼¼¤ÇÂçÀ¼½Ð¤¹¤Î¤â¥¢¥ì¤Ê¤Î¤Ç2¿Í¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥«¡¼¥ó¤È¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£