長時間歩いても疲れにくい！ユニセックスデザインの【シャカ】スライドタイプサンダルがAmazonで販売中！
街もアウトドアもおまかせ！快適な履き心地とスタイリッシュなデザインの【シャカ】サンダルがAmazonで販売中！
シンプルなデザインで春夏スタイルの足元にさりげないアクセントを添えてくれる、メンズ&レディースともにSHAKA(シャカ)の定番スポーツサンダルとして人気を誇るスライドサンダル。特徴的なデザインのバタフライ形状のアッパーにはソフトな肌当たりのネオプレンを配し、気持ちの良い足入れを実現している。
ネオプレン素材を使ったアッパーが柔らかく足を包み込み、軽やかな履き心地と快適なフィット感を実現している。
甲に2本のストラップを備え、かかとがないスライドタイプながらしっかりと足を支え歩きやすさを高めている。
オリジナルのシャークトゥースグリップソールが高いグリップ力を発揮し、街歩きからアウトドアまで活躍する。
再生素材を採用したテープやシンプルなルックスで、環境配慮とデザイン性を兼ね備えた一足に仕上がっている。
