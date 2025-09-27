¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È»³ËÜÉñ¹á¤¬½©¤ÎÁõ¤¤¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÉ×ÉØ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¶¦±é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¢£Hiro¤Ï¹õ¤Î¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢»³ËÜ¤Ï²«¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHiro¡õ»³ËÜÉñ¹á¡õº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¤Û¤«ÈÖÁÈ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¡Ø¥¢¥Ê¥¶ー¥¹¥«¥¤¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤ÎMY FIRST STORY Hiro¤ÈÈÖÁÈMC¤Î»³ËÜÉñ¹á¤Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Hiro¤Ï9·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¡¦À¾É½Åç¤òË¬¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥·ー¥ó¤Ç¤Ï»³ËÜ¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Hiro¤Ï½©¤é¤·¤¤¹õ¤Î¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢»³ËÜ¤Ï²«¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡£»³ËÜ¤ÏÈÖÁÈMC¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»³ËÜ¤ÎÂ´¶È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤ä¡¢É×ÉØ¶¦±é¤ò´î¤ÖÀ¼¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£