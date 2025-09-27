「厳しいゲームを迎える」日本の初戦の相手エジプト、サッカー協会が船越ジャパンを特集！「警戒すべきは…」【U-20W杯】
現地９月27日、チリで開催されるU-20ワールドカップ（W杯）が開幕。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、27日にグループステージの初戦でU-20エジプト代表と激突する。
この一戦を前に、対戦国であるエジプトのサッカー協会が日本を特集。「我々はチリで行なわれるU-20ワールドカップの開幕戦で日本との厳しいゲームを迎える」とし、日本のU-20W杯での過去の戦績を伝える。
「12回目の出場となる日本の最高成績は、1999年のナイジェリア大会だ。ファイナルに進んだが、決勝でスペインに０−４で敗れた。一方、2023年に開催された前回のアルゼンチン大会では、セネガル戦（１−０）に勝利したものの、コロンビア（１−２）とイスラエル（１−２）に敗れて、グループステージ３位に終わり、敗退した」
また、船越ジャパンについては次のように伝えている。
「今大会に参加する21人には、レアル・ソシエダのセンターバックである喜多壱也、ユールゴーデンのレフトバックであり、日本チームにおいて移籍金最高額を誇る小杉啓太、ヴァランシエンヌに所属する18歳のストライカー高岡伶颯と欧州でプレーする３人がいる。さらに国内のクラブで活躍する優秀な選手たちもいる。なかでも警戒すべきは名古屋グランパスの森壮一朗、ファジアーノ岡山の佐藤龍之介、そして川崎フロンターレの大関友翔だ」
日本はエジプトとの初戦を終えた後、10月１日に開催国のチリ、４日にニュージーランドと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
