Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月27日は、従来モデルから約30％の小型化、最大24％の軽量化を実現したソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5（CFI-2000A01）」がお得に登場しています。

着脱式ドライブ＆1TB SSDで進化！ 小型＆軽量化したPS5最新モデル（CFI-2000A01）が9％オフに！

従来モデルから約30％の小型化、最大24％の軽量化を実現したソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5（CFI-2000A01）」が9％オフのセール中！

本体デザインは4パーツ構成となり、上部に光沢感のある質感、下部には従来と同じマットな質感を採用、より洗練された印象に。

ディスクドライブは着脱式となり、デジタル派にもパッケージ派にも対応できる柔軟性が魅力です。

超高速SSD×ハプティック技術で没入感アップ。PS4互換も◎

内蔵SSDは1TBに拡張され、読み込み速度が大幅に向上。ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーといった次世代体験を提供する要素も健在です。

音響面でも3Dオーディオ技術が臨場感を高め、ゲームの世界に没頭できます。PlayStation 4との互換性も設計に盛り込まれており、過去の名作も安心して楽しめるのもありがたいですよね。

ディスクドライブ非搭載モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）」も14％オフとセール中なので、使い方に合ったモデルを購入しましょう！

なお、上記の表示価格は2025年9月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

