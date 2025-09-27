「AI＋」がもたらす実体経済の無限の可能性―中国メディア

人工知能（AI）の新しい技術、新しい応用、新しいシーンが改善と進化を続け、生産や生活のあらゆる場面に加速度的に浸透し、さまざまな産業のスマート化発展に力を付与している。AIの加速度的発展は実体経済に無限の可能性をもたらしている。

「空飛ぶクルマ」はSFの世界から飛び出して現実のものになり、人型ロボットはサッカーやボクシングの素晴らしい試合を披露し、障害のある人が「ロボットハンド」を装着してピアノを演奏する。



国務院がこのほど通達した「『AI＋』行動の踏み込んだ実施に関する意見」は、人と機械が協働し、分野を越えて融合し、共に創造し共に享受するスマート経済・スマート社会の新たな形態を加速度的に構築することを打ち出した。



中国工業・情報化部が2025年世界スマート産業博覧会で発表したデータによると、中国のAI関連企業はすでに5000社を超えている。中国ではこの5年間にAI企業が約1400社から5000社以上に増えており、これは11時間ごとに1社が誕生した計算になる。



また、「意見」は科学技術、産業、消費、民生、ガバナンス、グローバル協力などの分野を重点として、「AI＋」行動を踏み込んで実施することも求めている。



こうした動きは、AIが新しい技術、新しい業態、新しいプラットフォームを生み出していることの縮図に他ならない。ここ数年、中国はAIの科学技術イノベーションと産業のイノベーションの深い融合を積極的に推進し、「未来産業」の展開を加速度的に推し進めている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）