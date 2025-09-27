加藤ミリヤ、第3子のお宮参りで“母の顔” 赤ちゃん抱っこの親子2ショットに反響「素敵なママ」「このお着物めっちゃ似合う」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが27日、自身のインスタグラムを更新。8月に出産を報告した第3子のお宮参りに出かけたことを明かし、神社での親子ショットを公開した。
【写真】「素敵なママ」「このお着物めっちゃ似合う」赤ちゃん抱っこの“お宮参り”親子2ショット披露の加藤ミリヤ
加藤は8月20日、「愛するファンの皆さまへ」と題し、公式サイトで第3子の誕生を報告。「母子ともに健康に過ごしております」「妊娠中はファンの皆さまからいただいたメッセージに助けられ、とても幸せな妊娠生活でした」と感謝しつつ、「この奇跡を経験してさらに強くなり、これからも私らしい表現を深めていけるよう努めてまいります」などと、決意を新たにしていた。
この日は「#momlife #kimono #お宮参り」のハッシュタグを添え、第3子との親子2ショットや、子どもたちも含めた4ショットなど、お宮参りでの家族写真の数々を披露。
加藤は、白を基調とした凛とした着物姿。格式漂う掛け着姿のわが子を抱き、優しい笑みを浮かべている。
この投稿に対し「お宮参りおめでとうございます！」「めちゃくちゃ綺麗で美しい」「このお着物めっちゃ似合う そして幸せそうでなにより」「母の顔の、ミリヤちゃん新鮮」「尊い尊い尊い」「着物姿もかっこいい！ずっと私の推しです」など、ファンを中心に温かなコメントが続々と寄せられている。
