飼い主さんが盛大に祝う1歳の誕生日。派手なゴールドの帽子を被った主役の猫・きなこさんですが、まさかのテンションゼロ！？ 項垂れた姿に「電池切れてる」「ウンザリしてる顔が最高」と爆笑コメントが相次いでいます。

動画は記事執筆時点で88万9千回以上再生され、2万8千件ものいいねが寄せられるなど、大きな話題を呼びました。

【写真：愛猫の１歳の誕生日→盛大に祝おうとパーティーをしたら…】

飼い主さんだけが盛り上がったバースデー

Xアカウント「エキゾのきなこさん。」に投稿されたのは、主役のきなこさん1歳を祝う誕生日パーティーの様子。飼い主さんに抱っこされ、ゴールドの「Happy Birthday」帽子を被っているのですが……肝心のきなこさんは目を閉じて項垂れ気味。祝われているとは思えないその姿に、思わず笑ってしまいます。

表情豊かすぎるきなこさん

きなこさんは普段からとても表情豊かな猫。ONとOFFの切り替えがはっきりしていて、子猫たちのお世話に疲れて眠そうにしていたり、いたずらで植木鉢を倒してしまった時にはバツの悪そうな顔を見せたり…。

今回の誕生日でも“盛大に祝われているのにテンションゼロ”というギャップが、見る人をさらに虜にしました。

コメント欄には「疲れちゃってんの草」「主様ときなこ様との温度差が非常に素晴らしい」「電池切れてる感が最高」といった声が続出しました。

Xアカウント「エキゾのきなこさん。」には、きなこさんをはじめ、きなこさんの子猫たちとの日常がたっぷり紹介されています。

