キャットタワーで寝ていた子猫さんが、ママさんの帰宅に気付くと...。想像を超える可愛すぎるお出迎えの光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で259万回再生を突破し、「これはかわいい。待ってたよ、感がたまらない」「 疲れ吹っ飛んじゃうね。かわいいなぁ」「ぬいぐるみが動いてるみたい。すごい。かわいい」「羨ましい光景」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ママの帰宅に気づいた子猫』が、次の瞬間…】

ママが帰宅すると...

TikTokアカウント『むぎちゃの日常』に投稿されたのは、ミヌエット「むぎ」くんの姿。生後3ヶ月だというむぎくん。パヤパヤの毛と短い足がキュートな男の子です。

ある日、ママさんが帰宅したときのこと。部屋を開けて「むーたん」と呼ぶと、キャットタワーのベッドで寝ていたむぎくんが跳び起きて「ミャー」とサイレントニャーしたのだとか。

早くママのもとに行きたい！！

早くママさんのもとに行きたくて、急いでキャットタワーの階段を下り始めたというむぎくん。短い足で一生懸命下りていたむぎくんですが、急いた気持ちに足が追い付かなかったのか、転びそうになったといいます。

体勢を立て直し、キャットタワーのお家をくぐり抜け、棚の上を通ってついにママさんのもとへ辿り着いたむぎくん。ママさん曰く、「むぎは、どれだけ急いでいてもこのルートを通る」のだとか。

相思相愛な2人

ママさんが「ただいま、ただいま、むぎちゃん」と体を撫でると、むぎくんがふわふわの頭と体をママさんの足にスリスリしたのだそう。「おかえり、待ってたよ」と聞こえてきそうなむぎくんの喜びようです。

むぎくんのお出迎えが可愛すぎて、いつも職場から急いで帰宅するというママさん。むぎくんに会うと、「仕事の疲れが吹っ飛ぶ」のだそう。ママさんの帰りを健気に待つむぎくんと、むぎくんのために急いで帰るママさん。どこまでも相手を想い合う相思相愛な2人なのでした。

むぎくんの可愛すぎるお出迎え姿は、多くの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「こんなに分かりやすく笑顔になることあるんや。相当、愛されとるんやろな」「ちゃんとトンネル潜ってるの愛おしい」「1秒でも早く帰りたくなりますね」「しっぽピーーん！！！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『むぎちゃの日常』には、今回紹介したむぎくんの癒やしたっぷりの日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『むぎちゃの日常』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。