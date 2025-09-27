せいせい、ホルターネックトップスで美スタイル際立つ「ウエスト引き締まってる」「肌綺麗すぎて発光してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/27】モデルの“せいせい”こと田向星華が26日、自身のInstagramを更新。温泉地での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、大胆肌見せトップスで美スタイル際立つ
せいせいは「色んなところから温泉の煙モクモク」と温泉街での写真を投稿。黒のホルターネックトップスにデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、美しいウエストや胸元を強調したスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「美しすぎる」「ウエスト引き締まってる」「肌綺麗すぎて発光してる」「コーディネート最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、温泉地で美ウエスト披露
