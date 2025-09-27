レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、レザーミニスカで美脚披露「憧れのスタイル」「黒が似合う」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が9月27日、自身のInstagramを更新。レザーのミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】レイザーラモンHGの妻、美脚際立つレザースカート姿
住谷は「シークレットLABUBUコーデ」とつづり、黒のオフショルダートップスにレザーのミニスカートを合わせた私服姿の写真を公開。スラリとした美しい脚を披露している。また、「映画館で国宝4回目観てきたよー」と、映画鑑賞を楽しんでいることを明かし、「誰か5回目一緒に行かない？横から小声で解説つけられるよ」と呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「黒が似合う」「可愛すぎる」「美脚に目がいく」「私服がオシャレ」「解説付きで映画見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
