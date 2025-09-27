2014年の「新安塩田奴隷事件」で明るみに出た、韓国・"奴隷島"の強制労働。当時その背景には、雇用者、職業紹介所、地元議員、警察、運輸関係者らを巻き込んだ島ぐるみの"癒着"が指摘された。住民は「みんなやっている」と目をつむり、むしろ"奴隷労働"から逃れようとした人たちの通報や再拘束に協力したとされる。

【写真】”奴隷島”の塩田で働く男性、昼間からチャミスルを飲んでいた島民らの様子ほか

この事件は2015年に映画化された後も風化することはなく、最近もYouTuberによる"島突撃動画"などが投稿され、韓国の人々の関心を集め続けている。

筆者はそんな"奴隷島"の現在を取材するため、「行ってはいけない」新衣島に足を踏み入れた。【全3回の第3回】

＊ ＊ ＊

筆者が現地取材を試みた初日、複数の住民が「メディアの誇張・捏造」を訴えてきた。想起されたのは、2016年に同じ新安諸島の黒山島で起きた女性教師への集団性暴行事件だ。この事件では、本土から赴任したある女性教師が、生徒の父親などから無理やり酒を飲まされ、集団暴行を受けた。

当時、黒山島の島民らはメディアの取材に対して以下のような発言をしている。

「ソウルでは無差別殺人やバラバラ殺人だってあるのに、そんなことを言ってたらどこにも住めない」

「（加害者は）みんなまともな人です。記事は6割、7割誇張しているんですよ」

「男なんだから、わかるじゃないですか。80歳でもそんな誘惑には勝てませんよ」

島民らが一斉に加害者を擁護した上に、加害者らの家族が減刑の嘆願書を出したことでも世間を震撼させた。これらは一見、罪の意識の希薄さに見えるが、ムラ社会を守ろうとする一種の防衛反応なのかもしれない。

取材2日目、筆者は「塩田奴隷事件」の現場となった「下苔東里（ハテドンリ）」に近いもう1つの船着場から入島した。こちらは初日の船着場と比べ、現地でタクシーとして利用されている「1004バス」が停まっているなど、かろうじて人里との繋がりを感じられた。

バスの運転手がさっそく訝しげにこちらを見つめているため、「下苔東里に行きたいがどうすればいいか」と聞いた。よそ者が、塩田以外に何もない下苔東里を漠然と目的地に指定するのは明らかに異様であることはわかっていた。運転手は戸惑いながら「このタクシーは行き先が違うので、途中で別のタクシーに接続する」と言った。

乗り換えたのはいいが、次の運転手もあからさまに態度が硬かった。同地域にある、本土でも有名な塩生産会社の工場を告げると、その手前で降ろしてくれた。

降りたはいいものの、さてどうするか、だった。

取材時は連日、猛暑注意報が発令され、この日の気温も38度前後。島は陽光を遮るものがなく、まさに灼熱地獄と言えるほどの暑さだった。熱線にじりじりと焼かれながらひたすら同じ風景が広がる中を歩いていると、60代くらいの女性に声をかけられた。

筆者が日本から来たと言うと、「よかったらうちの倉庫を見学していってよ」と親切に案内してくれた。夫と息子夫妻で塩田を切り盛りしているのだという。

女性は筆者に倉庫を見せながら、さまざまな話をしてくれた。

塩は地域によって味の特徴が少しずつ異なり、7月と8月に最も多く生産される。塩はスープ、キムチ、漬物、肉や魚、塩辛など使い途はさまざまだが、秋に採れた塩は苦味が強いためキムチ漬けには適さないという。

冬は塩田の仕事は休み、その間に道具を片付けたり整備をする。昔はバケツで水を運んで大変だったが、今は電動ポンプで機械化されているので労働は楽になった。塩の値段は20kg7800ウォン（約800円）で、夏場は需要が少なく在庫が残っているが、キムジャン（冬に備えて1年分のキムチを漬け込む風習）の季節になれば売れるだろうと言った。

筆者が「昔はお仕事がキツかったようですね。ほら、従業員を殴ったりとか……」とさりげなく聞くと、女性は否定しなかった。

「それはたった1人の人間がやったことよ。全員じゃない。その人のせいで、島全体にそんな印象がついてしまったのよ」

事件の主犯だった塩田主のことを言っているのだろうか。実際に本人を知っているかと聞くと、女性は「あそこだよ」と言って、青い屋根の小屋が見える向かって北北東の方向を指差した。

「◯◯の△△△の脇に曲がりくねった道があるんだけど、そこの家の人だよ」（※個人情報保護のため具体名は伏せています）

彼女によると該当の塩田主は「もう亡くなった」とのことだった。ただ、いくら調べてもそのような公式報道は確認できない。他の塩田主のことを言っているのだろうか。

いずれにしろ「新安塩田奴隷事件」では、30名以上が起訴されており、複数の島民が「昔は暴力もあった」と話していたことから、「たった1人がやったこと」というのはやや語弊がある。

一方、「事件後に島が変わった」との証言も得た。ソウルから島に嫁いだ30代女性はこう話す。

「昔は塩田で労働者を酷使することが当たり前のように考えられていました。高齢の人々が若い頃にそうしてきたため、慣習のように残っていたのです。しかし事件が起きてからは行政の職員が契約に立ち会い、今では給与が通帳に入らなければ国が直接調査しにくるようになりました。このおかげで、以前のような問題はほとんどなくなったと思います」

大学進学とともにソウルに上京し、10年前に戻ってきたという島出身の50代男性も言う。

「昔は確かにあったようですが、今は国が介入してそのようなことはありません。現場ではベトナムやフィリピン、中国など外国人労働者が多い。島には今、20〜30人ほどの外国人労働者がいると思う。韓国人は主に塩田の所有者。ちなみに代々、家業として受け継いでいるので新規参入はまずないですね」

ある塩田主の60代男性は、「従業員を雇うと月給300万ウォン（約31万円）は払わなければならないのでかえって負担が大きい」といい、普段は家族で運営し収穫期のみスタッフを雇っていると話した。賃金は4時間でおよそ10万ウォン（約1万円）」という。

仮に"奴隷的労働環境"が改善されつつあるとしても、島ならではの閉鎖性はひしひしと感じる。ただ、近年島を訪れたYouTuberらが喧伝していた「行動を監視されている」「島民は全員グル」というのは、誇張しているようにも思えた。

韓国内のある研究では、類似する事件が本土と離島で発生した場合、離島に関する記事の方が多く配信されているとの指摘もある。アクセス数稼ぎを狙う昨今のYouTuberたちにとって、「奴隷島」は韓国人の離島に対するネガティブな意識を煽る、"いいネタ"だったのかもしれない。

ここは「塩を作るのに特化した島」といっても過言ではない。失礼を承知で言うならば、物見遊山すらも成立しえないほど退屈で、想像をはるかに超える「なにもなさ」を感じたのであった。

ほとんど塩の運搬にしか使われないであろう車道をひとり歩いていた筆者の姿は、住民にとってさぞかし異様に見えただろう。

だが、なにもないからこそ閉鎖性は保たれる。食料や情報の供給を外部に依存する離島の"生存戦略"と、閉鎖性は表裏一体だ。そこに外部の人間の想像が加わると、尾ひれを生む。

"島奴隷"は負の遺産として忘れられるのか、それともまた新たな事件が明るみに出るのか──。急激な社会変容を迫られる中、韓国の離島問題がどのような結末を迎えるのか、注視したい。

（了。初めから読む）

＜取材・文／安宿緑＞

【プロフィール】

安宿緑／編集者、翻訳者、ライター。メンタルを軸に社会問題を分析するのが趣味。韓国心理学会正会員。