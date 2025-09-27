◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

駅やコンビニなどで新聞を買っている人がいると、うれしくなる。自分がレイアウトした紙面をどう読むのだろうか、なんて事まで想像してしまう。

「新聞社の社員＝記者」、多くの人はそう思っているだろう。自分も入社するまでレイアウトの仕事を知らなかった。主な仕事は「ニュースを価値判断する」、「見出しをつける」、「紙面にレイアウトする」だ。

若手の頃、先輩に言われたのは「原稿を生かすも殺すもレイアウター次第」。責任も重い。いかに読者の目を引いて、原稿を読んでもらうか。写真、見出しだけでなく、イラストなども使う。各面の担当者は日々、試行錯誤している。

凝り過ぎて読みづらくしてしまう事もある。長嶋茂雄さんの名言を借りるなら「失敗は成功のマザー」。冒険心や遊び心をなくしては単調な紙面のオンパレードになってしまう。ハードで複雑ではあるが、やりがいのある仕事だ。「マジメにふざける」。創造性やユーモアを自分は大切にしている。

今季は阪神が史上最速でリーグ優勝を決めた。２４年１月に大阪に赴任し、初めて経験する虎フィーバー。街も紙面も熱気であふれた。大阪報知も「号外」を配布。京橋駅では「号外！」「号外！」とのコールが沸き起こり、ライブ会場のようだったという。

来年はペナントレースのほかに、冬季五輪、ＷＢＣ、サッカーＷ杯などビッグイベントが目白押しだ。“脳に汗をかき”熱気ほとばしる紙面を届けたい。（レイアウト担当・松島勤）

◆松島 勤（まつしま・つとむ） ２００１年入社。東京１面担当を経て、大阪に単身赴任中。