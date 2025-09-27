ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢が２７日、自身の地元である神奈川・秦野市で行われた「第７８回秦野たばこ祭り」に出席した。８日に脳腫瘍とステージ４の大腸がんを公表して以来初の公の場となった。

多くのファンが待ち受ける中、真矢は車いすに乗って登場。記念写真をファンと撮影すると、拡声機を手に「必ず復帰してドラムのスティックを持って帰ってくるのでそれまでちょっと待ってください」と笑顔で誓った。

真矢は今月８日に自身のインスタグラムなどで脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表。放射線治療などを行うことと共に「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」と宣言していた。

◆真矢（しんや）本名・山田真矢。１９７０年１月１３日、神奈川県生まれ。５５歳。８９年、河村隆一（ＲＹＵＩＣＨＩ）らと５人組バンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」を結成しドラムを担当。９２年、アルバム「ＩＭＡＧＥ」でメジャーデビュー。９７年「落下する太陽」でソロシンガーデビュー。２０００年５月、元モーニング娘。の石黒彩と結婚。００年に長女、０２年に次女、０４年に長男が誕生。血液型Ｏ。