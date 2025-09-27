◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）

ダートのハンデ重賞は４〜６歳の１４頭によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗したハンデ５７キロで８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が後方から一気の末脚でゴール前で半馬身差し切って、重賞７度目の挑戦で初制覇を飾った。１８年から東京大賞典を４連覇した半兄オメガパフュームも１８年に制しており、兄弟制覇となった。勝ちタイムは２分４秒８。

混戦の２着争いは９番人気のサイモンザナドゥ（池添謙一騎手）が鼻差で制し、３着は４番人気のジューンアヲニヨシ（西村淳也騎手）だった。３連単は８２万３３８０円の波乱となった。

岩田康誠騎手（ホウオウルーレット＝１着）「前回は暑かったけど、今回は涼しくて、馬も元気でした。距離が１ハロン延びて、前も流れていたので、ハマるかなと思って、直線にかけました。直線でばらけるまで、ちょっと待ったけど、いい脚で差し切ってくれました。ずっと乗せていただいて、やっとここまできました。この勝利で、もっともっと飛躍してくれればと思います」