　俳優の藤原紀香が27日、自身のインスタグラムを更新し、サングラス姿でシャンパンを楽しむ姿を披露した。

　投稿した写真は、同日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック　秋の3時間半スペシャル』（後6：30〜10：00）のショット。

　藤原は「『芸能人格付けチェック』〜秋の3時間半スペシャル本日の放送は、、“チーム西宮”で！兵庫県西宮市の威信をかけて?!（笑）生瀬勝久さんとのペアで奮闘します」と報告した。

　ファンからは「兵庫県西宮市〜関西パワーでがんばって！」「そりゃ、サングラスもキマっている紀香さんのことだから“一流芸能人”のままですよね!?」「キレイ過ぎます」など、エールが寄せられている。

■格付けチェック項目一覧
チェック1 「シャンパン」
チェック2 「ブレイキン」
チェック3 「混合アンサンブル」
チェック4 「サルサダンス」
チェック5 「能楽囃子」
チェック6 「唐揚げ」