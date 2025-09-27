ÈþÍÆ»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÈ±·¿¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤ÎÊýË¡¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ÎÀî¸ýÃ£Ìé¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö10Ëü¿Í°Ê¾åÍèÅ¹¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥Ø¥¢ÀìÌç¤ÎÈþÍÆ¼¼¡ÖMEN¡ÇSHAIR PERCUT¡Ê¥á¥ó¥º¥Ø¥¢ ¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÅìµþ¡¢ÀéÍÕ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÈ±·¿¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿È±·¿¤òÁª¤Ö¤È°Õ¿Þ¤»¤ºÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤¬Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¤È±·¿¤ò¤Ä¤¯¤ë3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤
¡¡Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤È±·¿¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥¿¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤Ê¤¤È±¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ü¥µ¥Ü¥µ¥Ø¥¢¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇòÈ±¥Ø¥¢¤Ê¤É¡¢2¥ö·î°Ê¾å¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤Î¼êÆþ¤ì¤¬Å¬Åö¤À¤È¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¢TPO¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡È±·¿¼«ÂÎ¤¬Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ä¼·»°Ê¬¤±¤Ê¤É¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¡É¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊÈ±·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò¾å¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Áê±þ¤ÎÈ±·¿¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢TPO¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¸«¤»¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ±·¿¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥Ä¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹
¡¡È±¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó´ÊÃ±¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¡¢È±¤Î¥È¥Ã¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤ÎÈ±¤¬Ä¹¤¤¤ÈÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å¬ÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ãæµé¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤ÆÈ±Á´ÂÎ¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥Ä¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¡¡»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿È±·¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ê¤é¤Ð¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ª¼þ¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ¶·é´¶¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¤¯¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÈ±·¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤â¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¥³¥Ä£ÇòÈ±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¾ì¹ç¤Ï¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤âÍ¸ú
¡¡ÇòÈ±¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄê´üÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇòÈ±À÷¤á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¸«¤¨¤Ë¤âÂç¤¤¯·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¦Æ»¤Ï¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÃã¿§¡×¤ËÀ÷¤á¤ë¤Î¤âÇòÈ±¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇòÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¹õ¤è¤ê¤âÃã¿§¤ÎÊý¤¬Çò¤È¿§Ì£¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢ÇòÈ±¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÏÇòÈ±À÷¤á¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Ï¥«¥é¡¼¤äÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È±·¿¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¼ã¸«¤¨¤ÎÈë·í¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿Àî¸ýÃ£Ìé¡ä
¡ÚÀî¸ýÃ£Ìé¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒPERCUT ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£1984Ç¯6·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÈþÍÆ»ÕÍÜÀ®½ê¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëTONI&GUY¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Åìµþ¹»¡¢»³ÌîÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÈþÍÆ»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡£¸¶½É¤Ë¤¢¤ëÂç¼êÈþÍÆ¼¼¤Ë6Ç¯¤Û¤É¶Ð¤á¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¡£ÃËÀÀìÌç¤ÎÈþÍÆ¼¼³«¶È¤ò·è¤á¡¢2013Ç¯¡¢²¼ËÌÂô¤Ë1Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ø¤ÈµòÅÀ¤ò¹¤²¡¢¸½ºß¤Ï10Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
