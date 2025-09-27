「プロレス・スターダム」（２７日、後楽園ホール）

ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥（２８）が、ストロング王者ＡＺＭ（２３）とそれぞれのベルトを懸けた２冠戦を行った。最後はスター・クラッシャーで３カウントを奪い、上谷が２本のベルトを戴冠。前日、シーズンレギュラー出演していたＴＢＳ「ラヴィット！」で、女子プロレスの試合を２３年ぶりに地上波で生中継させるという悲願も実現させた悪役ヒロインは、立ち見客もあふれる超満員の会場で「もっとプロレスを見てもらうと言い続けてきた中、昨日（ＴＶマッチで）勝って、まだまだ沙弥様はさらなる目標（として）、お前らを東京ドームに連れて行ってやるよ！」と新たな野望も堂々宣言した。

お茶の間をも飲み込んだ“沙弥様”旋風が止まらない。ＳＮＳでも大きな話題となった地上波マッチから一夜明けて臨んだ２冠戦は、序盤ヒールとしてブーイングを受け、ＡＺＭの再三の腕攻めを浴びてピンチに陥る場面もあったが、最後は必殺技を決めて完璧な３カウントを奪い、超満員の観客を沸かせた。

バックステージで「昨日『ラヴィット！』で２３年ぶりのテレビ生中継、沙弥様が今年ずっと言い続けてきた夢が一つ叶いました」と感慨を込めた。ヒールながらテレビ番組にも次々と出演し、知名度も急上昇させているスターダムの顔は「私は女子プロレスを背負って今ここに立っているし、まだまだ女子プロレスの希望はさらなる高みにあると思っている。私はさらなる目標として、ぜったいにスターダムを（単独興行として）東京ドームに連れて行きます。その夢をメインに２冠のベルトと共に突き進んでいきます」と決意を込めた。

また、悪徳軍団ヘイトの同門で５★スターＧＰ覇者の渡辺桃（２５）が挑戦を表明し、１１月３日の大田区総合体育館大会で２冠戦が行われる見通しとなった。