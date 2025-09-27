ËüÇî¤ÇÆóÂç²Ê³Ø¼Ô½ñ´Ê½¸¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É´Û
¡¡¶¦¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¥å¥ê¡¼¤È¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬1911Ç¯¤«¤é32Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¼ê»æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ýÉü½ñ´Ê½¸¤¬º£Ç¯¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬º£·î18Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£´Æ½¤¼Ô¤Ï2¿Í¤¬¡Ö²Ê³Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¥å¥ê¡¼É×¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥å¥ê¡¼¤Ï03Ç¯¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î¸¦µæ¤Ç½÷À½é¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11Ç¯¤Ë²½³Ø¾Þ¤â¼õ¤±¤¿¡£°ìÈÌÁêÂÐÀÍýÏÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤â¡Ö¸÷ÅÅ¸ú²Ì¡×¤ÎÈ¯¸«¤Ç21Ç¯¤ÎÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ñ´Ê¤ÎÂ¸ºß¤ÏÄ¹Ç¯¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢±ýÉü½ñ´Ê½¸¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¡ÖÎÉ¼±¤Èº¤Æñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¥å¥ê¡¼¤¬¡Ö¤³¤ÎÍ§¾ð¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¨¤ë¤Ê¤É20ÄÌ°Ê¾å¤Î¼ê»æ¤È¤Ï¤¬¤¤ÇÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ¾ðÀª¤ä²Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯»×¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£½ñ´Ê½¸¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÇ¯Éè¤ä¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£