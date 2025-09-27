【秋風S】柴田善臣ピースワンデュックが逃げ切り波乱
9月27日、中山競馬場で行われた11R・秋風ステークス（3歳上3勝クラス・芝1600m）は、柴田善臣騎乗の11番人気、ピースワンデュック（牡4・美浦・大竹正博）が勝利した。クビ差の2着にワンダイレクト（牡5・栗東・藤岡健一）、3着にトーセンエスクード（牡5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:32.9（良）。
1番人気で菅原明良騎乗、コートアリシアン（牝3・美浦・伊藤大士）は8着、2番人気で戸崎圭太騎乗、グーテンベルク（牡3・美浦・金成貴史）は10着敗退。
柴田善臣騎乗の11番人気、ピースワンデュックが逃げ切って波乱を演出した。昨年の菊花賞以来の出走で約11ヶ月ぶり。マイルに距離を縮めての一戦で、あれよあれよと直線でも粘り込んだ。2着には9番人気ワンダイレクト、3着には12番人気のトーセンエクスードが入り、単勝は2870円、3連単は86万4780円の払い戻しとなっている。
ピースワンデュック 6戦4勝
（牡4・美浦・大竹正博）
父：グレーターロンドン
母：ピースワンオーレ
母父：ジャングルポケット
馬主：長谷川成利
生産者：大江牧場