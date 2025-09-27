9月27日、阪神競馬場で行われた11R・シリウスステークス（G3・3歳上オープン・ハンデ・ダ2000m）は、岩田康誠騎乗の8番人気、ホウオウルーレット（牡6・美浦・栗田徹）が勝利した。1/2馬身差の2着に9番人気のサイモンザナドゥ（牡5・栗東・小林真也）、3着に4番人気のジューンアヲニヨシ（牡5・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは2:04.8（良）。

1番人気で松山弘平騎乗、テーオーパスワード（牡4・栗東・高柳大輔）は7着、2番人気で川田将雅騎乗、ジンセイ（牡4・栗東・庄野靖志）は4着敗退。

【黒竹賞】断然人気 ホウオウルーレット6馬身差圧勝

重賞初制覇

岩田康誠騎乗の8番人気、ホウオウルーレットの末脚が炸裂した。道中は後方馬群の最内を追走。じっくりと構えて直線まで運ぶと、馬群の中からスルスルと差し脚を伸ばした。ゴール前での勢いは凄まじく、先行集団をあっという間に飲み込む差し切りV。嬉しい重賞初制覇となっている。

ホウオウルーレット 25戦6勝

（牡6・美浦・栗田徹）

父：ロージズインメイ

母：オメガフレグランス

母父：ゴールドアリュール

馬主：小笹芳央

生産者：岡田スタツド

【全着順】

1着 ホウオウルーレット 岩田康誠

2着 サイモンザナドゥ 池添謙一

3着 ジューンアヲニヨシ 西村淳也

4着 ジンセイ 川田将雅

5着 ブライアンセンス 岩田望来

6着 ルクスフロンティア 武豊

7着 テーオーパスワード 松山弘平

8着 タイトニット 坂井瑠星

9着 エナハツホ 西塚洸二

10着 タイセイドレフォン 田口貫太

11着 メイプルリッジ J.モレイラ

12着 ラインオブソウル 松若風馬

13着 グーデンドラーク 吉村誠之助

14着 ホウオウプロサンゲ 菱田裕二