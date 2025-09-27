フリーアナウンサーの吉田照美（74）が27日、文化放送「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」（土曜後3・00）に出演。体調不良のため入院していた際の病状を明かした。

7日から体調不良のため入院療養し、活動を休止していた吉田アナ。17日に所属事務所が活動再開を発表していた。

この日、冒頭で共にレギュラー出演している俳優の伊東四朗から「朗報です。帰ってまいりました吉田照美が！」と振られると、吉田アナは「元通りです！おかげさまで完治です！」と元気にあいさつした。

伊東から「結局はなんだったの？」と病状を聞かれると、吉田アナは「やっぱり血圧が高かったということで。40代後半くらいから、血圧測ったりすると180超えたり190ぐらいで。ギャグになるくらいみんなから高血圧って言われていて。そのまま今日まで来ていて初めての入院だった」と入院に至るまでの経緯を明かす。

ところが「（入院から）1週間たったときに尿路感染症にかかってしまいまして。点滴を1週間やらなきゃいけなくて（入院が）延びたという感じです」と明かしていた。