歌手の和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。かつて母に詐欺を装う電話をかかけたことを明かした。

関西の方が詐欺被害が少ない傾向があるとの話題から、和田は「ずっと前に、おかんがまだ生きてる時に、ちょっとしゃれで冗談でええわと思って声変えて、もしもしって」と母に詐欺を装う電話をかけたと回顧。

母に「ちょっと言いづらいんですけど」と和田に30万円の金を貸したが返ってこないと訴え、「ちょっと僕も母が病気になって、お金がいるようになって…」などと続けたとした。

すると母は「もしもし兄ちゃん、あんたアッコに貸しはったんやろ。なんでアッコに言えへんのですか」とぴしゃり。忙しくてどこにいるか分からないと伝えても「そんなもん探しなはれ。うち関係ないわ」と突き放されたとぶっちゃけた。

さらに「あのね、アッコは私の娘ですけど、アッコがどこでお金を借りようが貸そうが、どこでご飯食べてようが関係ないんです。自分でやってください。ほなね、兄ちゃんも元気で。さいなら」と電話を切られたという。

和田は「もうあたし、笑って笑って」と再び母に電話をかけると「もしもし」と話しただけで「ええかげんにせえ！」と再び切られてしまったとした。

「おかん、私や言うてんのに、3回ぐらい切られて。いたずら電話や思うて」と和田。関西の人でだまされなかったと言われると、「よう言うよね、関西って。なんで？とか、誰？どこ？とか。だからなんかおかしいなとかおいしい話だと思うと、誰々帰ってきますから、待っててください。その頃にもう1回電話してくださいとか、人が一緒にいるっていうのも言った方がいいみたい」と語った。