¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡¢5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÇ°Æ¬¤Ë¾¡Éé¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Íèµ¨¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³¤³°¥ì¡¼¥¹¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¼«ÂÎ½é¤á¤Æ¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£