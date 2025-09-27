国連でイスラエルのネタニヤフ首相が演説するのに合わせて、ニューヨークの中心部でイスラエルに抗議する数千人規模のデモが行われました。

【映像】数千人規模のデモ（現地の様子）

「マンハッタンにあるビルの一室です。入り口には沢山のプラカードが置いてあります。そして奥には28日に控えた反イスラエルデモに向けた準備が行われています」（鈴木彩加記者リポ）

「すべてはガザ市民の集団虐殺とおぞましい戦争に抗議するためです。職種を問わず、市内や国内、世界中の至る場所から集結し、国連まで行進します。毎週150〜200人が集まる打ち合わせはほとんどが若者です。この戦争が正常だ、忘れてしまえばいいという主張と戦うために、より多くの人を巻き込み続けなければならない」（デモの主催者 タヒール・ダーレーさん）

「タイムズスクエアではネタニヤフ首相の演説の時間に合わせてデモが行われています。大勢の人が集まって、ガザでの虐殺をやめるよう声をあげています」（鈴木彩加記者リポ）

「ICCに戦犯と認定された彼が自由の身なんてあり得ません」「ジェノサイドを主導する人物が演説するのです。刑務所に行くべきなのに」（デモの参加者）

26日、デモは観光名所のタイムズスクエアで始まり、その後、ネタニヤフ首相が演説した国連に向かいました。マンハッタン中心部の道路を埋め尽くすほどの人が集まり、ネタニヤフ首相のニューヨークへの訪問と、民間人を巻き添えにした攻撃の継続に対する怒りに包まれました。（ANNニュース）