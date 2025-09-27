クリニーク新美容液が先行発売！@cosme TOKYOでPOP UP開催

1968年NY生まれの皮膚科学発想ブランド・クリニークが、人気保湿シリーズ「モイスチャー サージ」のPOP UPイベントを@cosme TOKYOで開催します。会場では、12月5日（金）に全国発売となる新作「モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム〈医薬部外品〉」を一足早くお試し可能。サンプルや限定特典、潤いチェックなど盛りだくさんの内容で、うるツヤ肌体験を叶えます♡

クリニーク新美容液を先行体験

新登場する「モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム〈医薬部外品〉」は、乾燥や肌荒れに挑む薬用保湿美容液。

肌荒れ防止有効成分2と、潤いをめぐらせる独自の「モイスチャー ドロップ カクテル3」を配合し、ふっくらとした“うるツヤ肌”へ導きます。

価格は30mL 6,600円（税込）。2025年10月1日（水）より@cosme*4にて先行発売、12月5日（金）に全国発売されます。

＊2 有効成分：酢酸トコフェロール、β-グリチルレチン酸

＊3 10種の潤い成分 : 乳酸、リン酸アスコルビルMg、アロエ液汁、ヒアルロン酸Ｎａ－２、濃グリセリン、BG、ＰＯＥ（２６）グリセリン、ポリアスパラギン酸Ｎａ液、白糖、トレハロース

＊4 @cosme SHOPPING、＠cosme TOKYO、＠cosme OSAKA、＠cosme NAGOYA、＠cosme STORE ニュウマン横浜店、＠cosme STORE ルミネ池袋店、＠cosme STORE イオンモール高崎店、＠cosme STORE イオンモール高岡店、@cosme STORE ニュウマン高輪店でのお取り扱いです。

ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

POP UPイベントの見どころ

10月1日（水）～7日（火）の期間、@cosme TOKYOで開催されるイベントでは、美容液の先行体験に加え、約6日間分試せる5mLサンプルプレゼント5や、セラムや人気のチーク型チャームが当たるカプセルトイ6など、ワクワクする特典も♪

さらにクリニーク独自の肌測定で潤いチェックも可能。

会場はうるツヤドロップをイメージしたピンクの世界観で、見ているだけでも気分が高まります。

限定購入特典もご用意

会場で「モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム〈医薬部外品〉」を購入した方には、クリニーク オリジナルストラップチャームをプレゼント。

ピンクとシルバーの2色からいずれかがもらえる限定特典です*7。実際に商品を体験しながら手に入れられるチャンスをお見逃しなく！

*7 お色はお選びいただけませんので、ご了承ください。

クリニークで叶えるうるツヤ体験♡

季節の変わり目や乾燥で揺らぎやすい肌に寄り添う、クリニークの新薬用美容液。先行体験できるのは@cosme TOKYOのPOP UPイベントだけです。

限定特典や楽しい仕掛けが詰まった会場で、新しい「モイスチャー サージ」と出会ってみませんか？あなたの肌に自信と輝きを添えてくれる、心強いパートナーになってくれるはずです♪