¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¿µ¸ã¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢20Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã¡Ê37¡Ë¤¬27Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÃ¼¤Ï»ÔÏÂ²Î»³¾¦¹â¤«¤é2005Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥×¥íÄÌ»»¤Ç1326»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.293¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡¢409ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÃ¼¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç20Ç¯´ÖÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥Ò¥Ã¥È¤âÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ø¤Î¼ê½Ñ¤â2ÅÙ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¡¦ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2020Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¹ø¤ÎÂç¤¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2021Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë郄ÄÅ´ÆÆÄ¤Ë³«Ëë¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÇ¯´Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡Ö20Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢ÌÀÆü¤È¡¢2»î¹ç¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµã¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£