お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が、オール巨人（73）に怒られた3つのことを明かした。

この日のゲストは「オール阪神・巨人」。“吉本の風紀委員長”と呼ばれるオール巨人が叱った若手は数知れず。モモコも例外ではなく、「大人になったらありがたいって分かるけど、当時は怖いだけやからな」と吐露。巨人には「怒られた、と言われたら困りますね。アドバイスというか金言と思ってください」とツッコミが入った。

モモコは「私、めっちゃ怒られたん3回あるねん」と告白し、「1つ目は“靴のかかとを踏むな”」だと説明。廊下を靴のかかとを踏んだまま走っているのを見られ、「やめなさい」と注意されたという。「先輩やから“すみません”って言うたけど、（心の中では）“だって急いでてんもん…トイレちびりかけて。そしたら垂れ流しながら走ってええんか”と思いながら」と当時の心境を語り、笑わせた。

2つ目は「携帯電話をいち早く持ってしまって。その時に“漫才師がなんで携帯いるねん！”って」と回想した。「“私、はやりが好きで…”って。その時は、ゆうき（哲也）師匠が助けてくれはりました。“これからこの電話が出てくる時代なんじゃ〜”って」と救世主が現れた。

3つ目は衣装のことだった。「シャネルのカジュアルな服で舞台に出たら、“ちょっとカジュアル過ぎへんか？”と。Tシャツっぽいやつやけど“これシャネルなんです”って言ったら、お兄さんが“大島紬着ようが、人が何着てるか分からんかったら一緒やで”って」とやりとりを再現。「なるほど！と思って。そこからシャネル買う時は、マークがガツンと入ったやつを買うことにしてん。それはお兄さんのおかげです」と感謝し、「なんか分からんほうがかっこええとイキってた時期があったけど、それではあかんねや！と思って」と考えを改めたと話した。

巨人は「わかりやすい衣装で出たほうがいいよ、と優しく怒ったと思います」と笑っていた。