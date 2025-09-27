はんにゃ.川島章良の元妻・菜月さん、5歳息子の運動会に“パパ″招待 息子の笑顔に反響続々「はりきっちゃうね」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻で、ブロガーの川島菜月さんが27日までに、自身のブログを更新。5歳の息子“俺様”の運動会に元夫・川島を呼んだことやそれを知ったとき息子の様子を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】ニッコリ笑顔…5歳の息子“俺様”
25日、「『パパだよ』が嬉しそうだった」と題してブログを更新した菜月さん。絵文字を交えながら「毎朝のルーティン！！！俺様がコーデ撮ってくれました」とつづり、「Tシャツ中に着てて正解！！今日意外と暑かったわあああああああ」とグレーのフーディにインナーに白のTシャツ、黒のショートパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを公開した。
続いて「もうすぐ俺様の運動会」だと明かし、「なんか踊るん？」「かけっこもやるんか？」と“岡山弁”で質問攻めするも、息子から「教えない」と素っ気なく返されたことを笑い混じりに報告。「一体なにが行われるのだろう、わくわく」と楽しみにしている様子をつづった。
さらに、「今朝 来場者の名前を書いた紙を先生に渡した」という菜月さん。息子と一緒に紙を見ながら「私、娘の名前…最後に『あきぷーも来るよ』って言うと、ニターーーーって笑って『あきぷーってパパだよ』と嬉しそうに話してた」と息子の嬉しそうな様子を明かした。「よかったねーーーーー！！！！！！！呼んであげる私も優しいし（笑）来てくれるあきぷーも優しいし！！」と親子の温かな関係を伺わせた。
最後は「晴れたらいいねっ」と結び、笑顔をみせながら食事をする息子の写真でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「嬉しそうな笑顔」「パパがくるならはりきっちゃうね」
「パパだよの嬉しそうな僕ちゃんが目に浮かびます」「相手の気持ちをまず考えられる人って素敵」「幸せに満ち足りた笑顔」「素敵な世界」「あきぷーの参加が素晴らしい」などの声が寄せられている。
2015年2月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年7月22日に離婚を発表している。
