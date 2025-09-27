元衆院議員の金子恵美氏が２６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。夫で元衆院議員の宮崎謙介氏にツッコミを入れた。

番組では、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と１０回以上にわたりラブホテルで密会したことについて特集した。

金子氏を「出処進退は本人が決めることですから、市長ご自身が決めればいいと思いますが。ただ、生きざまはそこに表れるかなと、私は夫のことを思いながら申し上げているところでございます」と、衆議院議員時代に女性タレントとの不倫を報じられ、事実を認めて謝罪し、議員辞職した宮崎氏を引き合いに出してコメントした。

石井亮次アナウンサーが「それこそ、宮崎さんから、きのうコメント頂いたんですよ、この問題で」と紹介。続けて「前提として、人様のことをとやかく言える立場にはございませんが…」と読み上げると、「そりゃ、そうだ！本当にすみません」とツッコミを入れて、スタジオを笑わせた。

宮崎氏は前置きの上で「釈明したところで、市民の信用を勝ち取ることは不可能」「速やかに辞して、もしも市長職を続けたいのであれば再度、市民の審判を仰ぐべき」などとコメントした。

金子氏は「当時、本人が訴えていた政策というものと自分がやったことが言行不一致であると。それが政治不信を招くんではないかと本人は思ったので、ケジメを取らなきゃいけないと決めましたけども。政治家それぞれのけじめのつけ方があると思うが、ただ、生きざまはそこに表れると思います」と辞職を決断した夫について語った。