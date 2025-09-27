町田vs岡山 スタメン発表
[9.27 J1第32節](Gスタ)
※16:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 23 白崎凌兵
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 26 本山遥
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
DF 88 柳貴博
MF 16 家坂葉光
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
