FC東京が4選手のトップ昇格内定を発表! 191cmの大型FW尾谷ディヴァインチネドゥ「すべての人に感謝」
FC東京は27日、FC東京U-18のFW尾谷ディヴァインチネドゥ(18)、MF菅原悠太(18)、DF鈴木楓(18)、MF田中希和(18)が来季トップチームに昇格することが内定したと発表した。
すでに4選手とも2種登録選手としてトップチームに在籍。191cmの長身を誇る尾谷は昨年のルヴァンカップでデビューを果たしている。
4選手は28日にホームで行われるJ1第32節・横浜F・マリノス戦(18時キックオフ)の試合前に、ファン・サポーターへ挨拶をする予定だという。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW尾谷ディヴァインチネドゥ
(おたに・でぃゔぁいんちねどぅ)
■生年月日
2007年5月4日(18歳)
■出身地
東京都西東京市
■身長/体重
191cm/86kg
■経歴
いづみFC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18
■代表歴
2022年:U-15日本代表
■出場歴
リーグカップ:1試合
■コメント
「来シーズンよりトップチームに昇格することが決まりました尾谷ディヴァインチネドゥです。
小さい頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、一人のファンであった東京というクラブで始められることをとても嬉しく思います。
今までサポートしてくださったすべての人に感謝し、ファン・サポーターのみなさんの前でいち早くプレーできるように全力で頑張ります。
応援をよろしくお願いします!」
●MF菅原悠太
(すがわら・ゆうた)
■生年月日
2007年9月7日(18歳)
■出身地
東京都西東京市
■身長/体重
171cm/66kg
■経歴
JACPA東京FC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18
■代表歴
2023年:U-16日本代表&U-17日本代表
2025年:U-18日本代表
■コメント
「来シーズンよりトップチームに昇格することが決まった菅原悠太です。
幼い頃から応援していた東京の選手になることができてとても光栄に思います。
ですが、今はまだスタートラインに立っただけだと思っているので、これまで関わったすべての人や家族に感謝し、日々成長できるように努力していきます。
これからも応援をよろしくお願いします」
●DF鈴木楓
(すずき・かえで)
■生年月日
2007年6月5日(18歳)
■出身地
東京都小平市
■身長/体重
179cm/74kg
■経歴
ホワイトダックスSC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18
■コメント
「来シーズンからトップチームに昇格することになりました鈴木楓です。
小学1年生から12年間、東京でサッカーをしてきました。
一番大好きな、このクラブでプロサッカー選手としての第一歩をスタートできることをとても嬉しく思います。
家族や仲間、指導者、学校の先生、応援してくださっている方々すべての人のお陰で今の自分があるので、感謝を忘れずに、お世話になった方々に結果で恩返しができるように全力で頑張ります。
青赤魂を胸にチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、応援をよろしくお願いします」
●MF田中希和
(たなか・きお)
■生年月日
2007年8月7日(18歳)
■出身地
東京都三鷹市
■身長/体重
172cm/66kg
■経歴
府中新町FC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18
■代表歴
2024年:U-17日本代表
2025年:U-18日本代表
■コメント
「来シーズンよりトップチームに昇格することになりました田中希和です。
いつも応援してくれている方々に結果で恩返しできるよう努力し続け、来シーズンから活躍して、東京の10番をつけられるような選手になれるように頑張ります。
応援をよろしくお願いします」
