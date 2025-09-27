おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れトップス』３選
毎日のコーデで出番が多いトップス。けれど「着やすいから」「昔はよく褒められたから」と同じものを繰り返し着ていると、気づかないうちに“時代遅れ”に見えてしまうこともあります。特に30代・40代は体型や雰囲気の変化もあり、若い頃と同じトップスが逆に老け見えを招く原因に…。今回は、大人世代が今すぐ見直したい“おば見えトップス”を３つ紹介し、アップデートのコツを提案します。
フリル＆リボン盛りすぎブラウス
かつて人気を集めたフリルやリボンがたっぷりついたブラウス。若い頃は可愛らしく見えたかもしれませんが、大人世代がそのまま着ると“甘すぎ”“若作り”な印象に。
今っぽく見せるなら、ディテールは控えめに。首元に小さなフリルがあしらわれたブラウスや、とろみ素材のシンプルなシャツなら、フェミニンさは残しつつ上品に仕上がります。
体にピタピタのカットソー
1990〜2000年代に多かった体にフィットするカットソー。スタイルを強調できる一方で、今はシルエットが古く見え、体型の変化も強調されやすいのが難点です。
代わりに選びたいのは、程よくゆとりのあるTシャツやカットソー。ドロップショルダーやボックスシルエットなら体型をカバーしつつ、リラックス感のある大人の抜け感が演出できます。
テカテカしすぎたサテンブラウス
一時期“華やかさの象徴”として人気だったサテンのテカテカブラウス。ですが今着ると「舞台衣装みたい」「夜のお店っぽい」と見られがち。
今取り入れるなら、ほんのりツヤ感のあるシルク調やシアー素材がおすすめ。光沢を抑えた柔らかい質感なら、日常にもなじみつつトレンド感を取り入れられます。
トップスを更新するだけで全体がアカ抜ける
フリル盛りブラウス、ピタピタカットソー、サテンブラウス…。どれも一時代を彩ったアイテムですが、今のまま着続けると“おば見え”に直結します。トップスはコーデの主役だからこそ、更新すれば全体の印象が一気にアカ抜け。大人世代は“甘さ控えめ・ゆとりシルエット・控えめツヤ感”を意識して、今の自分に似合うトップスを選んでみてくださいね。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています