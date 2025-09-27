「今日はありがとう」だけじゃない！彼の長文LINEに隠された本命サイン
デート後、彼から届いたLINE。短く「今日はありがとう」で終わる人もいれば、長文で感想や次の予定まで書いてくれる人もいますよね。実はこの“長文LINE”こそ本命サイン。そこには「まだつながっていたい」という男性心理が働いています。そこで今回は、男性の長文LINEに隠された本心を解説します。
「ありがとう」を丁寧に伝えたい気持ち
「今日は楽しかった！一緒にいて本当に居心地よかったよ」と長めに感謝を伝えるのは、ただの礼儀以上の意味があります。短文では伝えきれない思いを、ちゃんと文章にして届けたいのです。それはあなたが本命女性だからこそ。「俺の気持ちをしっかり受け取ってほしい」と考えていることでしょう。
会話を終わらせたくないサイン
「次は映画行こうね」「また来週会える？」などと、デートの余韻から次の約束につなげるのも本命サイン。デートが終わった瞬間に「早くまた会いたい」という気持ちが自然と文章を長くします。自然と未来の約束に触れてくるのは、「あなたと一緒にいる未来」を描いている確固たる証拠です。
安心感を届けたい
長文LINEは「大切に思ってるよ」という意味が込められた本命サインでもあります。具体的に感想を書いたり、あなたの良いところを褒めたりするのは、あなたに安心してほしいから。本命女性には「不安にさせたくない」という気持ちが強く、自然と文章で誠実さをアピールしてしまうのです。
デート後に届く長文LINEは男性の“恋心の熱量”を映す鏡。きっと「本気で大切にするよ」という想いが込められたメッセージですよ。
