飲み会・友達優先の夫にうんざり…。妻が限界を感じる「リアルなシーン」
「夫が家族より飲み会や友達との予定ばかり優先する…」と悩む女性は少なくありません。人付き合いは大切でも、家庭を後回しにされ続ければ心はすり減ってしまうもの。そこで今回は、妻たちが「もう限界」と感じたリアルなシーンを紹介します。
平日夜は“飲み会三昧”で子どもが寂しがる
「週３で飲み会に行かれると、ほぼワンオペ育児。子どもに“パパはどこにいるの？”と聞かれるのがつらい」（34歳・会社員）
深夜帰宅で家庭のリズムが崩れる
「酔って帰ってきて騒がれるくらいなら、正直“帰ってこない方がマシ”と思ったことも」（31歳・専業主婦）
深夜の帰宅は子どもの睡眠を妨げ、妻にとっても安らぎの時間を壊す原因に。せっかくの家庭が“休まらない場所”になってしまえば、妻の心はどんどん冷めていきます。
大切な日すら“友達優先”にされる
「私の誕生日より友達との旅行を選ばれたとき、本当に悲しかった」（37歳・パート勤務）
記念日や特別な日よりも外の予定を優先された瞬間、妻は「家族を軽んじている」と感じてしまいます。積み重なれば信頼関係を揺るがす決定打になりかねません。
外での人付き合いは悪いことではありません。でも、家庭を顧みない夫の行動は、妻にとって“限界”を感じさせるもの。小さな我慢の積み重ねが、やがて大きな溝になることもあります。もし心当たりがあるなら、「どうせ夫はわかってくれない」と諦める前に、気持ちを率直に伝え、具体的なルール作りを提案していきましょうね。
