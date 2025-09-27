間違いなくあなたにベタ惚れ。男性が愛する女性だけにする「無意識行動」
交際中の男性がの本心を確認したい瞬間って誰しもあるはず。
そこで今回は、男性が愛する女性だけにする「無意識行動」をまとめて紹介。
されているなら、間違いなくあなたにベタ惚れ状態ということです。
｜なかなか手を出してこない
男性はベタ惚れ中の女性から嫌われたくないと思っています。
なので、付き合って間もない段階では、２人きりで過ごしていても全然手を出してこないケースがほとんど。
｜LINEの返信がとても早い
やっぱり好きな人が相手だとLINEが来たら即返信したくなるもの。
なので、LINEの返信が早い男性は高確率であなたにベタ惚れ状態でしょう。
あなたのことが好きすぎて、いっぱいコミュニケーションを取りたいからこそ出てくる行動心理です。
｜いつもご馳走してくれる
男性は常に好きな女性の前ではカッコつけたがる生き物。
だからこそ、愛すると一緒に食事へ行ったら、ほぼ間違いなくご馳走しようとします。
割り勘はケチくさいというマイナスイメージがあるからです。
｜あなたのことを何でも最優先する
男性はベタ惚れ状態になると恋愛ホルモンの影響で判断能力が低下して非合理的な行動を取るようになります。
例えば、ちょっと無理をしてでも高いものをプレゼントしてきたり、大事な用事をドタキャンしてでもあなたと会おうとしたりなど。
とにかく何事もあなたを最優先するでしょう。
交際中の男性が今回紹介したような行動を見せてきたら、あなたにベタ惚れ状態ということで間違いなし。
ぜひ彼の行動や態度をよく観察して、あなたへの本心を確かめてみてくださいね。
