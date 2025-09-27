タレントの梅宮アンナ（53）が27日に都内で行われたMICIN（マイシン）少額短期保険主催「アンナ流 がん治療ライフスタイルUP術」に出席。がん闘病時の健康管理について明かした。

梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。 医師と相談の元、手術、抗がん剤、放射線ホルモン治療といった“フルコース治療”を経験した。

がんを宣告されたときの体重は56キロ。“抗がん剤治療＝痩せる”とうイメージがあり、周囲から食品が届いたり「いつ食べられなくなるか分からないから。食べられるうちに、太っておきなさい」と促さたり、病気に打ち勝つ体力をつけるため、栄養を考えながら15キロ増量した。「手取り早いのがうどん。凄い太るのでたくさん食べたな。ほとんど毎日食べていたかもしれないですね」と振り返った。

治療後の経過は良好。現在、体重は50キロ代となった。「打ち勝たなきゃいけないというその本能的なものもやはりあって、食べなきゃいけないっていうのもあって太っていったんですよね。今振り返るとですけど、体重を増やしたことによって治療がちゃんと進んでいったと思います」と大きくうなずいた。

5月27日にアートディレクターの世継恭規氏と再婚したことを発表。糖尿病や脳梗塞など持病を持つ世継氏との生活が始まり「私も（食生活に）気をつけたいな、糖尿病になったら嫌だなっていうのがすごいあるので、一緒にご飯とか塩分を控えたり」。食事管理を徹底。「私は人のために何か作ったことがなかったり、作られたこともなかったんですけど、本当にこの上ない感謝をしなければいけないんだな」と新しい発見も。

がん以外の持病はないが「自分の食生活を振り返った時に、今までと同じことを全部やってたら再発しちゃうだろうなっていう…」と不安を吐露。再発防止の正解は「絶対にない」としながら「自分にとってなんとなくこれまずいかなっていうのをやめていくだけでも全然違うので、私はそれを実践してます」とした。