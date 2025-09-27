彼氏にするには危険…。付き合う前に見抜くべき男性の“ヤバい”サイン
素敵な恋愛関係を築くには、相手選びが何より大切。いくら素敵に見える男性でも、ある特徴を持っていると将来的に不幸になってしまう可能性が高いんです。そこで、今回は「付き合ったら危険かも」という男性の特徴を紹介します。
自己中心的な言動が目立つ
デートの行き先もレストランのメニューも全部男性が決めてしまう…。そういう男性は、アプローチの段階から「自分語り」が多く、あなたの話をあまり聞かない傾向も。そんな自己中心的な傾向がある男性は、自分の思い通りにならないと不機嫌になったり、あなたを責めたりする傾向があります。次第に「支配される関係」へと変わっていくでしょう。
直情型で怒りっぽい
些細なことで急に怒り出したり、声を荒げたりする男性も避けるべき。直情型で怒りっぽい男性との関係は、精神的にも身体的にも危険を伴うことがあります。怒りに任せて発せられる言葉は心に深い傷を残しますし、あなた自身が常に彼の機嫌を伺うような関係性になってしまうことになってしまうでしょう。
言葉と行動が全然一致しない
「今度絶対会おうね」と言ったのに連絡が途絶える、「◯時に待ち合わせ」と約束したのに毎回遅刻…。こんな感じで平気で嘘をつく、平気で約束を破る男性は、どんなに魅力的でも彼氏にしないほうがいいでしょう。些細なことであっても、積み重なれば信頼関係は成り立たなくなります。
幸せな恋愛は、安心感と信頼感があってこそ。今回紹介した特徴に心当たりがある男性には、どんなに魅力的でも恋愛対象として一歩引いて考えるようにしてくださいね。
