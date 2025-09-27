文化庁は昨年度の「国語に関する世論調査」の結果を発表しました。今回は初めてSNSの普及にともなう日本語の変化などについて調査しました。SNS普及で日本語にどんな影響があるのでしょうか？

【写真を見る】高校生や大学生が語尾につける言葉

略語が増加？「バ先にモバ充を忘れて、まじ無理ちゃむ！」

毎年行われている「国語に関する世論調査」。



今回初めて調査されたのが「SNSの普及が日本語にどう影響するか」。

約9割が「影響がある」と回答し、その具体的な影響で最も多かった答えが「略語が増える」でした。

みなさんはどのような略語を使っていますか？

大学1年生

「バ先（＝バイト先）とか。『きょうバ先でこんなことあった』みたいな」

このほかに、「バおわ」＝「バイト終わり」、「しごおわ」＝「仕事終わり」といった略語もよく使われているそうです。

続いては…

大学1年生

「チャッピー（＝ChatGPT）」

「色々助けてくれるから、なんか愛称みたいな、チャッピーみたいな」

「わかんないことはチャッピー。レポートもチャッピー」

最後は…

大学生

「モバジュウ（モバイル充電器）。でも分かれるよね派が」

専門学生

「モババ（モバイルバッテリー）派か、モバ充（モバイル充電器）派か」

大学生

「打つのもしゃべるのも大変だから略しちゃう」

「略語」の他に、SNSの普及で「言葉の新しい使い方や新しい言葉が増える」「仲間内だけで通じる言葉が増える」などといった回答も多かったということです。

ちなみに最近は、言葉になにか語尾をつけるのが流行っているそうです。

大学2年生

「『〇〇だにゃん』とか、『〇〇だにょ』とか」

「和むから？可愛いからでしかない」

高校1年生

「『寒いちゃむ』みたいな、『まじこれ無理ちゃむ』とか」

「（Q.『ちゃむ』の意味は？）ないですね。ただ語尾として使っているだけ」

時代とともに変化する“言葉” 「にやける」の本来の意味は

上村彩子キャスター：

ChatGPTをチャッピーと呼ぶのもすごい発想力ですよね。言葉は時代とともに変化し、本来の意味とは異なる使い方をされている言葉も多くあります。

例えば、▼「にやける」は本来「なよなよとしている」という意味ですが、81.9％が「薄笑いを浮かべている」という意味で使用、▼「潮時」は本来「ちょうどいい時期」という意味ですが、46.7％が「ものごとの終わり」という意味で使用しているということです。



私たちもアナウンサーという職業柄、日本語の使い方には日々、神経を尖らせています。

喜入友浩キャスター：

特にこの話題には緊張感があります。



仲間内で気をつけるべき日本語を共有していますが、先日は「張本人」という言葉について共有がありました。

「基本的に『張本人』は、悪いことをした人に使うので、いいことをした人には使わない」という内容でしたが、この先変わるかもしれませんね。

上村彩子キャスター：

言葉は“なまもの”なので、私達も日々言葉をアップデートしていく必要がありますね。