「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、オーディションから揉めに揉めている大阪問題児喧嘩自慢、シェンロンが、“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンに反則連発の末、衝撃のＫＯ負けを喫した。

ゴングからシェンロンが一気に攻めていき、右拳を浴びせたが、組み合った体勢から離れ際に頭突きを見舞おうとする反則に騒然。その後も組み合った後、レフェリーの「ブレイク」が掛かった後に攻撃を続け、シェンロンがレフェリーに「離れろ！」と怒鳴られ、投げ飛ばされる場面も。両者に警告が言い渡された。その後、ドラゴンのカウンターがさく裂するようになり、シェンロンがダウン。立ち上がり、再び打ち合いになったが、再びカウンターの右がさく裂し、リングに沈んだ。

以前からＳＮＳ上であおり合いが続いていた２人。オーディションでは、開始３０分前にドラゴンがシェンロンを襲撃。殴りかかり、控え室が大混乱の乱闘を繰り広げた。左眼上を負傷し、流血したシェンロンが激高。「お前ら殺したるからな」と応戦。スタッフが大慌てで止めに入り「セキュリティ！セキュリティ呼んで！」と悲鳴のような声が飛び交った。セキュリティに羽交い締めにされたシェンロンだったが、「鬱陶しいんじゃ」と大暴れ。ドラゴンも「お前一発で白目むかしたるからこい」と挑発を続けた。殺気立つ大阪軍団とレオ、ドラゴンはオーディション会場でも大乱闘。リキがドラゴンを襲撃し、レオが助けに入ると、シェンロン、ダイスケも参戦。シェンロンは再び流血し、「お前ら戦争やからな」と、怒声を浴びせていた。

前日計量でも再び大乱闘。シェンロンは計量に登場するなり、ドラゴンに殴りかかり、セキュリティーが出動。引き離されながらも、詰め寄り続け「何がドラゴンじゃ！スポーツマン。お前、大阪桐蔭で真面目にラグビーやっとった子やろ」と怒声を浴びせた。その後、ともに席についたが、他の選手の計量の場面でもシェンロンが叫び続け、コメント欄などでは「シェンロンもうええて」、「誰かもう連れてけよ」と呆れた声が並んだ。黒石、関谷の計量の際には後ろでドラゴンに靴を投げつける暴挙も。会見ではドラゴンが「こいつ靴とか投げてきて、しょうもないこと。明日思い切り蹴り上げたるからな。ファウルカップ二重にしてこい」と皮肉ると、シェンロンは「大阪桐蔭、名門やのう！」と大阪桐蔭イジりを続けた。

その後、会見中も叫び続けるシェンロン。ラチがあかない状況に、朝倉はシェンロンに注意し、ドラゴンに控え室に下がるように指示。ようやくシェンロンが落ち着いた状況となっていた。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐｓ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）で視聴できる。